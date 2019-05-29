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Yeni askerlik sistemi ertelendi mi? Askerlik sistemi bayramdan sonraya mı kaldı?

Askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Milyonlarca genci yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Meclis’e sevk edilen askerlik süresinin 6 aya düşürülmesinin yanında bedelli askerlik ve yedek astsubaylık gibi konuların yer aldığı Yeni askerlik sisteminde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri bir araya geldi. Yeni askerlik sistemi yasasına ilişkin İtirazlar ve çekincelerin giderilmesi için askerlik yasasının görüşmeleri bir süre askıya alındı. Peki yeni askerlik sistemi ertelendi mi? Askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik sistemi bayramdan sonraya mı kaldı?

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:39
Yeni askerlik sistemi ertelendi mi? Askerlik sistemi bayramdan sonraya mı kaldı?

Askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Milyonlarca genci yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Meclis’e sevk edilen askerlik süresinin 6 aya düşürülmesinin yanında bedelli askerlik ve yedek astsubaylık gibi konuların yer aldığı Yeni askerlik sisteminde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri bir araya geldi. Yeni askerlik sistemi yasasına ilişkin İtirazlar ve çekincelerin giderilmesi için askerlik yasasının görüşmeleri bir süre askıya alındı. Peki yeni askerlik sistemi ertelendi mi? Askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik sistemi bayramdan sonraya mı kaldı?

Askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Edinilen bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri bir araya geldi. İtirazları ve çekinceleri not alan Bostancı, yaptığı görüşmeler sonrasında teklifin ele alınmasının bayram sonrasına bırakıldığını söyledi. Gelen itirazlar arasında teklifin 45'inci maddesi ile düzenlenen, Cumhurbaşkanı’na belli şartları karşılayan kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi de var. Teklifin yasalaşması ile birlikte terhis olacak askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkileyebileceği yönündeki çekincelerin de dile getirildiği belirtiliyor.

Yeni askerlik yasası Meclis’ten ne zaman çıkacak? 

Naci Bostancı, düzenlemeyi '‘toplumsal uzlaşma'' ile çıkarmak istediklerini söyleyerek ''Genel Kurul'da böyle köklü bir düzenlemeyi çok hızlı geçirmenin uygun olmayacağı düşüncesindeyiz, diğer partilerden de bir takım katkılar yapılacak. Düzenlemenin bayram sonrası salı günü Genel Kurul'da ele alınmasını kararlaştırdık'' ifadelerini kullandı. Bostancı, "Erken terhis nedeniyle kışlaların boşalacağı endişesiyle mi bu karar alındı?'' sorusuna ise ''TSK bunun planlamasını yaptı böyle bir problem yok” yanıtını verdi. Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri, siyasi partilerin ortak kararıyla Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi. Meclis, 1-9 Haziran'da çalışmalarına ara verecek.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:39
  1. Yeni askerlik sistemi ertelendi mi?
  2. Askerlik sistemi bayramdan sonraya mı kaldı?
  3. Yeni askerlik yasası Meclis’ten ne zaman çıkacak?

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