Yeni asgari ücretle ilgili şok iddia! O rakam gündeme bomba gibi düştü

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Komisyon 4 toplantı yaptıktan sonra nihai kararını açıklayacak.

Enflasyon kritik öneme sahip

Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Yapılan açıklamalar zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.

Yüzde 40 garanti

Merkez Bankası'nın beklentisine göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67, piyasa anketlerine göre yüzde 70'lik bir beklenti var. Şu ana kadar ki durumda yüzde 40'lık artış garanti durumda.

Zam yüzde 40 ila 50 arasında olabilir

Asgari ücret zammı için kulislerde farklı senaryo konuşuluyor. Artışın yüzde 40 ila 50 arasında olacağı söyleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Yüzde 40'lık zamma göre 2023 yılında asgari ücretin 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45'lik artışa göre 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50'lik artışa göre ise 8 bin 250 TL'ye çıkması bekleniyor.