  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yeni Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Yeni Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret toplantısı ile ilgili son dakika açıklamalar takip ediliyor. Asgari ücret 2021 zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret 2021 ne kadar, kaç lira olacak? Asgari ücret zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:15:00 -
Yeni Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2021 asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu merak ediliyor. 2021'e kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş, asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Asgari ücret 4. toplantısı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında toplantısının 28 Aralık’ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.

2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bekar işçi için asgari geçim tutarı rakamını açıkladı. Asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında arttı. Ağır işlerde çalışan işçiler için asgari geçim tutarı 2792.10 TL olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2792.10 TL’ye, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2507.70 TL’ye, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2339.10 TL’ye yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Gönlünüzden geçen nedir?' sorusunu "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

Asgari ücret dördüncü toplantısının tarihi asında 2021 asgari ücret zammının açıklanacağı tarih. Ancak henüz bununla ilgili resmi bir bilgilendirme söz konusu değil.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı
Gündem

CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP'yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini övün..
İstanbul'da kuraklığa karşı
Gündem

İstanbul'da kuraklığa karşı "bomba" öneri

Prof. Dr. Orhan Şen, yağmur bombası ile yüzde 30 yağış artırımı yapılarak, İstanbul'un su ihtiyacının kısmen de olsa karşılanacağını savundu..
Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı
Gündem

Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı

Yenişafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Konsensüs Araştırma şirketinin 21 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçla..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay