Yeni Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2021 asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu merak ediliyor. 2021'e kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş, asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Asgari ücret 4. toplantısı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında toplantısının 28 Aralık’ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.

2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bekar işçi için asgari geçim tutarı rakamını açıkladı. Asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında arttı. Ağır işlerde çalışan işçiler için asgari geçim tutarı 2792.10 TL olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2792.10 TL’ye, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2507.70 TL’ye, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2339.10 TL’ye yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Gönlünüzden geçen nedir?' sorusunu "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

Asgari ücret dördüncü toplantısının tarihi asında 2021 asgari ücret zammının açıklanacağı tarih. Ancak henüz bununla ilgili resmi bir bilgilendirme söz konusu değil.