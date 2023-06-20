Yeni asgari ücret belli oldu
Asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi.
Milyonların beklediği asgari ücrette ara zam süreci tamamlandı. 3'üncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladı.
Son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taraflarla birlikte kameraların karşına çıktı.
Bakan Işıkhan, Temmuz ara zammını yüzde 34 olarak açıkladı.
Işıkhan şöyle konuştu:
"Tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çalışma uzlaşmasıyla kararlaştırılmıştır. Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olmuştur."
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