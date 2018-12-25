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Yeni anne bebeğini nasıl emzirmeli?

Emzirmek, annenin bebeğine vereceği en güzel armağan, en iyi şeydir. Bebek için en iyi beslenme..

25 Aralık 2018 Salı 17:23
Yeni anne bebeğini nasıl emzirmeli?


Yenidoğan bebeğinizi en az 2 saatte bir emzirin, uyuyorsa uyandırın. Gece ise, 4-5 saatten uzun uyumasına izin vermeyin, uyandırıp emzirin. Bebeğin sık sık emmesi anne sütünü artıracak en önemli etkendir. Bu durum, ilk günlerde yeni anne için biraz yorucu olsa da, emzirmenin başarıyla sürmesi ve bebeğin kilo alması ona bu ilk sıkıntıları unutturacaktır.

Emzirmek İçin göğsünüzün dolmasını beklemeyin. Allah’ın izniyle göğsünüzde her zaman bebeğe yetecek süt vardır, emzirme sırasında da, vücut yeniden süt üretecektir. Göğüslerin çok dolu olması bebeğin daha çok doyduğunu göstermez. Bebeğin yeterince beslendiğini ancak kilo alışıyla anlayabiliriz.

Daha uzun süre emzirin. Bebeğin belli bir süre değil, bir göğsü bitirene kadar emmesini sağlayın, sonra da öbür göğüse geçin. Böylece, hem önce gelen sulu sütü, hem de sonra gelen yağlı sütü alacak, vücudunuz da süt yapımı için gereken uyarıları almış olacaktır.

Emzirme sırasında bebeği mümkün olduğunca çıplak bırakın. Emerken kolay yorulup bırakan, uyuyakalan bebekler; bezleri kalacak şekilde soyulup anneyle cilt teması sağlanırsa daha uzun ve etkili emmeleri sağlanabilmektedir. Üşümemesi için bir örtü ile korunarak emmesi sağlanabilir. Emerken özellikle bebeğe eldiven giydirmemeli, anneye dokunabilmesine fırsat verilmeli..

Emzirmeye ve kendinize odaklanın. Yenidoğan bebeğini emziren anne önceliğinin emzirme olduğunu bilmeli.. Dinlenmeye, dengeli beslenmeye zaman ayırmalı. Ev işlerini de bebekle birlikte mükemmel bir şekilde yürütmesi gerekmediğini kabullenmeli, her şeyi hallederim deyip kendini strese sokmamalıdır.

Biberon, emzik vermeyin. Emzirme dengesi kurulup bebek kilo almaya başlayana kadar (tercihen ilk 1 ay ) bebeğe biberon, emzik vermeyin. Böylece tüm emme faaliyetini memede gerçekleştirecek, süt yapımını uyarmış olacaktır.

Ve unutmayın, ne kadar çok emzirirseniz bebeğinizi meme kanseri riskinden o kadar uzaklaşırsınız..

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:30
  1. emzirme
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