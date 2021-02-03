Yeni Anayasa paketi nedir, hangi maddeler var? Anayasa değiştirebilmek için milletvekili sayısı kaç olmalıdır?

Yeni Anayasa paketi nedir, hangi maddeler var?

Bu hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasına ve kısıtlamaların kalkmasına değinen Erdoğan reform paketi ve esnaflar hakkında konuşma yaptı.

Yeni anayasa paketi için Cumhurbaşkanı "Belki de Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." dedi.

Anayasanın değişmesi için Milletvekili sayısı kaç olmalıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa için gereken oy sayısına ulaşılmadığına ve CHP’nin kabul etmemesi üzerine daha öncede olduğu gibi yeni bir anayasa girişiminde bulunulamadığını açıkladı. Erdoğan kısa zaman içerisinde yeni dönemde yeni anayasa için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliği için intenet sitesinde; Meclis olarak üye sayısının tam olarak beşte üçü veya üçte ikisi halinde az oyla kabul edilen Anayasa değişikliğinde Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediğini ve halkoyuna paylaşılmak üzere Resmî Gazetede yayımlanacağı söylendi. Halkoyuna sunulan Anayasa ile ilişkin kanunların yürürlüğe girebilmesi için oyların çoğunun kabul oyu olması gerektiğini açıklandı.

Yeni anayasa süreci nasıl gerçekleşir?

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisçe üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halk oylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halk oylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. Halk oylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.