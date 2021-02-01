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Gündem Yeni anayasa mı çıkacak? Erdoğan açıkladı
Gündem

Yeni anayasa mı çıkacak? Erdoğan açıkladı

Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 2 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunurken yeni anayasa ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Yeni anayasa mı çıkacak? Yeni anayasa hangi durumda çıkacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:03:00 -
Yeni anayasa mı çıkacak? Erdoğan açıkladı

Kabine Toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü toplandı. Toplantının saat 17.40'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.00 gibi ulusa seslenmesi bekleniyordu ve 19:30 sıralarında kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Yeni anayasa mı çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni anayasa konusunda görüş birliğine vardık. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız." dedi.

Cumhur ittifakı ile uzlaşmamız durumunda yeni anayasa için harekete geçebiliriz diyen Erdoğan: "Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulmalıdır." açıklamasında bulundu.

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