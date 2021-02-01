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Gündem Yeni anayasa çalışması ne zaman başlayacak?
Gündem

Yeni anayasa çalışması ne zaman başlayacak?

Yeni anayasa çalışması mı başlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ikinci kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa çalışmaları konusunda da açıklamalarda bulundu. Peki, yeni anayasa çalışmaları mı başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:02:00 - 2021-02-01 20:06:36
Yeni anayasa çalışması ne zaman başlayacak?

Yılın ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda anayasa çalışmaları konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Anayasa çalışmaları) Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” dedi.

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