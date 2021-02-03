Yeni anayasa çalışmalarının detayları belli oldu! "Türkiye'nin en büyük özlemi" anayasaya girecek

AK Parti, darbe anayasasına karşı yeni anayasa yapılmasını iktidara geldiği günden beri istedi. 2007'de ilk kapsamlı metni hazırlayıp kamuoyunun tartışmasına sundu. Ancak muhalefet destek vermeyip önünü kesti. 2012'de partilerin ortak katılımı ile kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun da akıbeti bundan farklı olmadı. AK Parti, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünü öne alan devlet-vatandaş ilişkilerinin yeni baştan dizayn edildiği insan odaklı sivil bir anayasa istedi. Çalışmalar sonucu kapsamlı bir külliyat oluştu.

AK Parti, bu çalışmalardan da yararlanarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre hak ve özgürlükleri, devlet- birey ilişkilerini, tüm kurumları düzenleyecek bir çalışma yapacak. Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı başta olmak üzere kamusal kurumlar yeni vesayetler üretmeyecek şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanına belli konularda TBMM'ye yasa tasarısı verme yetkisi sunulması, yeni sisteme göre cumhurbaşkanlığı yemininin yeniden düzenlenmesi, YÖK ve üniversiteler değerlendirilecek. Seçme ve seçilme hakkı, siyasi partiler, haberleşme özgürlüğü masaya yatırılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye'yi üst liglere taşıyacak birçok atılım, reform gerçekleştirirken yeni bir anayasa yapamamak içimizde hep bir ukdeydi.

Kaynak: Sabah