THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Yeni alınan kıyafetleri neden yıkamalıyız?

Yeni alınan kıyafetler yıkanmalı mı? Yeni alınan kıyafetleri yıkamamak ne gibi sorunlara neden olabilir?

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:59
Yeni alınan kıyafetleri neden yıkamalıyız?

New York'taki Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü profesörü ve kontakt dermatit uzmanı Donald Belsito, alınan giysilerin kullanılmadan önce yıkanması gerektiğini belirtiyor. Donald Belsito, bu konu hakkında şunları söyledi:

"Yeni giyim ürünlerindeki alerjenler söz konusu olduğunda iki büyük suçlu vardır: Boya ve formaldehit reçine.

Çoğu sentetik kumaş azo-anilin boyalarla renklendirilir ve bu maddeye alerjisi olan insanlarda zehirli sarmaşık benzeri ciddi cilt reaksiyonlarına sebep olur. Diğerleri için daha az tehlikeli olsa da cildin hafif iltihaplanmasına, kurumasına, kaşınmasına ya da lekelere neden olabilir.

Boyanın akmasını sağlayacak yıkanma işlemi yapılmadığında, kullanıcılar genellikle kırmızı, kaşıntılı, pullu döküntülerden muzdarip olur; özellikle de bel, boyun, uyluk bölgesi ve koltukaltı gibi daha çok terleyen bölgelerde."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
    1. Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
    2. CTE gardiyan infaz koruma memuru sözlü..
    3. Erdoğan talimat vermişti! Müjdeyi..
    4. Solcu isim isyan etti: Sol kesimi tank..
    5. Sağlık Bakanlığı'ndan Batı'ya örnek..
    6. Patlıcan oturtma tarifi
    7. Çocuğunuzu göz hastalıklarından..
    8. Yeni alınan kıyafetleri neden..
    9. Barbados (Acerola) kirazının faydaları..
    10. Bu kadarına da pes! Sefil kafa sonunda..
    11. Yemek yaparken bu hataları yapmayın!
    12. Asitli içeceklerin sağlığa olumsuz..
    13. Kırık kalp sendromu daha çok..
    14. Ülkede feci trafik kazası! 12 kişi öldü
    15. Bu besinler çabuk acıktırıyor
    16. Fabri, İngiliz ekibine transfer oldu!
    17. Gerçek limonlu dondurma nasıl yapılır?
    18. Acuka tarifi
    19. Kuveyt'ten Samsun Havalimanı'na ilk..
    20. Gardiyan alımı 2018 başvuru formu
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak