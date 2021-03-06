Yeni Akit'in manşeti CNN canlı yayınında tartışıldı: Darbeciler ABD'nin uşağı

Yeniakit.com.tr

ABD’nin Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşen darbeleri kast ederek kullandığı, 'Bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar da işe yaramadılar.' ifadeleri, Yeni Akit Gazetesi'nin manşetinde 'Darbeciler ABD'nin uşağı' başlığıyla yer aldı. Haberde; "27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 darbe teşebbüsü, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat post modern darbesi ve son olarak FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu tescilledi." değerlendirmesi yapılırken Yeni Akit'in manşeti CNN canlı yayınında da tartışıldı.

'Korkunç birşey'

Noderatör Başak Şengül'ün Bakan Blinken'in açıklamalarını hatırlatması üzerine Gazeteci Nedim Şener, "İnsanın midesi bulanıyor bu ikiyüzlülükten değil mi? Korkunç bir şey." dedi.

Yeniakit'e konuşan uzmanlar şu açıklamaları yapmıştı:

'Demokrasi düşmanlığının itirafı'

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül: ABD kendi çıkarlarına dokunan isimleri darbeler yoluyla indiriyordu. Bunu en fazla da Türkiye’de yaptı. Emperyalist emelleri karşısında tehlike olarak gördüğü liderleri darbeler yoluyla etkisizleştirmek istedi. Bu itiraf ABD’nin demokrasi düşmanı olduğunun da göstergesidir” dedi. ABD’nin itirafının tarihi nitelikte olduğunu kaydeden Akgül, şöyle devam etti: “Bunların büyük çoğunluğunda da maalesef başarılı oldu. FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişimi ise Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin şanlı mücadelesi sayesinde akamete uğratıldı. Biz Türkiye’deki bütün darbelerde ABD’nin parmağı olduğunu zaten biliyorduk. Şimdi bunu kendi ağızlarıyla bütün dünyaya deklare etmiş oldular.

'Adalet divanında yargılanmalılar'

Hukukçu Yakup Alar: ABD terörizmi, darbeyi ve iç karışıklıkları bir araç olarak kullanmakta olup dünyadaki kan ve gözyaşının kaynağı ve müsebbibidir. 1960 darbesinin,12 Eylül 1980 darbesinin, 28 Şubat darbesinin, 17/25 Aralık darbe kumpasının ve nihayet 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu zaten bilmeyen yoktur. Bu itiraf hukuken de suç niteliği taşımaktadır. Darbelerin arkasında olan isimler Adalet Divanı’nda yargılanmalıdır.