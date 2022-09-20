Yeni Akit'e konuşan Tuğçe Kazaz'dan siyasilere LGBT çağrısı!

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

LGBT dayatmasına karşı 18 Eylül Pazar günü Saraçhane Parkı'nda Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 150 STK ve binlerce vatandaşın katılımıyla 'Büyük Aile Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

Oyuncu, gazeteci, yazar ve birçok ünlü ismin yanı sıra eski manken Tuğçe Kazaz da ailenin devamlılığının önemine vurgu yaparak eşcinsel sapkınlığa 'dur' diyenlerden oldu.

"LGBT'yi bu topraklardan söküp atmalıyız"

Yeni Akit aracılığıyla LGBT sapkınlığına yönelik önemli mesajlar veren Kazaz şöyle konuştu:

LGBT lobisine karşı burada Allah'ın da emrettiği şekilde birlik olmamız çok güzel ama bu yetmez. Bütün Türkiye'de çok güçlü ses çıkarmamız gerekir.

LGBT lobilerinin işgalini bu topraklardan söküp atana kadar durmamamız ve buna izin vermememiz lazım.

"LGBT lobisinin hedefi bireyleri ötekileştirmek"

Müslümanların kutsal aylarıyla (Ramazan, Şaban, Recep) dalga geçen LGBT lobisi tarafından 'nefret yürüyüşü' olarak lanse edilen ve kimsenin birey olarak hedef alınmadığı sessiz yürüyüşün sapkınlar tarafından 'ayrımcılık' olarak hedef alınmasına ilişkin konuşan Kazaz, "Burada kimse ayrımcılık yapmıyor. Zaten LGBT lobilerinin asıl hedefi, LGBT'li bireylerin kendilerini ayrımcılığa itekleyip ötekileştirmesidir." dedi.

'LGBT neslin devamlılığını hedef alıyor"

'Neslin devamlılığını korumak zorundayız' diyen Kazaz, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hz. Lut kavmini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Hz. Lut'un kavminin sapkınlıkları devam etseydi ve Allah onları helak etmeseydi, belki bugün biz bu topraklarda olmayacaktık, neslin devamlılığı tükenmiş olacaktı. LGBT, neslin devamlılığını hedef aldığı için hep birlikte ses çıkarmamız gerekiyor.

"Siyasiler ortak duruş sergilemeli"

Türkiye genelinde Meclis'te araştırma yapılması için 150 bin imza toplanmasına ilişkin siyasilere çağrı yapan Kazaz, "Eşcinsellik siyaset üstü bir konu. Hangi siyasi partiyi desteklediğinizin ve hangi siyasi partiye üye olduğunuzun hiçbir önemi yok. Bu insanlığımızla alakalı bir tehdit. Bütün siyasilerimizin, çocuklarımızı hedef alan bu sapkınlık karşısında ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.