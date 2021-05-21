Yeni Akit yazarından Viranşehir savcısına tepki! 'Ne içtiğini gerçekten merak ediyorum'

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Yeni Akit yazarı Av. Yaşar Baş, geçici süreyle görevinden uzaklaştırılan Viranşehir savcısı Eyyüp Akbulut'un You Tube kanalından yayımladığı videoyu değerlendirdi. "YouTuber olma heveslisi olduğu anlaşılan ve savcı kimlik belgesi taşıyor olmasından hepimizin üzülmesi gereken kişinin açıklamalarına bir bakın." diyen Baş, "YouTube kanalına yüklenen açıklamayı birkaç kez izledim. Birkaç defa izleme ihtiyacı hissettim; çünkü ilk önce duyduklarıma inanmakta ciddi şekilde güçlük çektim. Video, yargı hukuk gruplarında tartışılırken aşağı yukarı herkes ilk önce bu arkadaşın gerçekten bir savcı olup olmadığını sordu. Haklılar da. Genel olarak videoyu dinleyen hukukçuların görüşü de aşağı yukarı böyle." ifadelerini kullandı.

'Soruşturma açtım' diyor ama...'

Yaşar Baş, savcı Akbulut'un koronavirüs tedbirlerine karşı soruşturma açmasını eleştirerek, "Toplumu 'kanunlara uymamaya' davet ediyor. Savcı arkadaş bakanlıkları, milletvekillerini, Yargıtay’ı, Danıştay’ı da soruşturma kapsamına almış, anlaşıldığı kadarıyla. Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda sadece belli hastalıkların düzenlendiği ve sayılmayan salgın hastalıkların kanun kapsamı dışında olduğunu söylerken, ne içtiğini gerçekten merak ediyorum." dedi.

Av. Yaşar Baş, şöyle devam etti:

"Bu tipler için hukuk veya başka bir ölçünün herhangi bir değer ifade ettiğini hiç sanmıyorum. Danıştay’a “yürütmenin durdurulması talebi hakkında niye karar vermiyorsun” diyen bir savcının, bırakın hukuk diplomasını ilkokul diplomasını bile incelemek gerekir."

'İnsanların sağlığını tehlikeye atanlardan hesap sorulmalı'

"Tedavi ve ilaç ile ilgili konularda prosedürlere uymadan kafasına göre tedavi önerisinde bulunan ve insanların sağlığını tehlikeye atan herkesten de en ağır şekilde hesap sorulmalı. İnsanların sağlığını tehlikeye atanlardan hesap sorulmayınca, doğal olarak şöhret meraklıları cesaret buluyor. Böyle bir kafa yapısındaki birini savcı olarak görünce, bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzülüyor insan. HSK soruşturma açtı ve savcıyı açığa aldı."

'Hukuk eğitimi almış birisinin bunu yapması mümkün değil'

"Ben olsam bu arkadaşın ilkokul diploması da dahil olmak üzere eğitim hayatını belgeleyen ne kadar evrak varsa bu evrakların gerçek olup olmadığını inceleyerek başlardım soruşturmaya. Çünkü hukuk eğitimi almış herhangi bir kimsenin bu açıklamayı yapabilmesi mümkün değil. İddialarının dayanaksızlığı da bir tarafa. Bir savcının herhangi bir soruşturmayı sosyal medya kampanyasına dönüştürmesi nerede görülmüş."