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Medya "Yeni Akit okumadan yayına çıkmam"
Medya

"Yeni Akit okumadan yayına çıkmam"

Sunduğu programlarda ses getiren açıklamalara imza atan gazeteci Erkan Tan, canlı yayın öncesi çektiği videoda, "Yeni Akit okumadan yayına çıkmam" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:21:00 -

A Haber'in tecrübeli ekran yüzü Erkan Tan, Sabah Ajansı'nda gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Kısa bir video çeken Tan, her yayın öncesinde Yeni Akit okuduğunu, gazetemizi okumadan yayına çıkmadığını söyledi.

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan'a da bir selam gönderen Tan, "Her gün okumadan çıkmam yayına, evellallah. Murat Alan ve Yeni Akit'e selam, yola devam" ifadelerini kullandı.

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