Yeni AirPods Pro ateş de ölçecek

Apple’ın kablosuz kulaklık piyasasına dahil olduğu AirPods modelleri çıktığı günden bu yana büyük ilgi gördü. AirPods 1. nesil ile başlayan macera Airpods Pro 2. nesile kadar uzandı. Şimdi de gündemde AirPods Pro’nun yeni gelecek modeli var. Öyle ki model hakkında çarpıcı iddialar gelmeye başladı. Son gelen bilgilere göre yeni AirPods Pro ateş ölçebilecek.

AirPods Pro ile ateş ölçülecek mi? Neler geliyor?

Apple’ın ses ürünleri serisi için bir dizi yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Bunlardan ilki, AirPods ile bir işitme testi yapılabileceği oldu. Apple bu konuda önceliğini engelli kullanıcılara verdi. Aslında şu an iOS, işitme kaybına sahip kullanıcılar için odyogram profilleri ayarlamayı destekliyor. Ancak bu ayarların daha da geliştirileceği gelen bilgiler arasında.

Ayrıca diğer sızıntılara göre Apple’ın daha büyük planları var. Öyle ki AirPods Pro’yu bir işitme cihazı olarak konumlandırmak için araştırmalara başlandı. Şirketin yakın zamanda bu girişimin bir parçası olarak geleneksel işitme cihazları üzerinde çalışma deneyimi olan mühendisleri işe aldığı bildirildi. Açık olarak gözüküyor ki Apple, Airpods cihazlarının fonksiyonlarını arttırmak için çabalıyor.

Apple’ın üzerinde çalıştığı diğer yeni AirPods özelliği ise bu kulaklıkların vücut ısınızı ölçmesi. Aslında dahili sıcaklık sensörü, şirketin Watch Series 8 ve Watch Ultra ile sunduğu özelliklerden biriydi. Apple’ın mevcut ürünlerinden birinde zaten bulunan bir özelliği çoğaltma sebebi ise basit. Bir sıcaklık sensörü, kulak kanalından bileğe nazaran çok daha iyi ve hassas veriler elde edebilir. Bu da cihazı ateş ölçümü için uyumlu hale getiriyor.

Bu özelliklerin önümüzdeki AirPods Pro sürümünde olması bekleniyor. Ancak çalışmalara göre elbette ertelenebilir. Ek olarak daha yakın bir gelecekte, Apple’ın AirPods Pro’yu bir USB-C şarj kutusuyla yenilemeyi planladığını ve şirketin tüm ses ürünlerinin sonunda Lighting’den uzaklaşacağı da söyleniyor. Bu geçiş, Apple’ın AB’nin yeni ortak ücretlendirme standardına uymak için yapması gereken bir hamlenin parçası.

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