Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? En düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri

2021 yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı. 2021 YKS tercihlerin alınacağı tarihi ise yine ÖSYM duyurdu. 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Peki en düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri, Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? İşte 2021 yılında yeni açılan üniversite bölümleri ve fakülteleri:

Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Üniversitesi

İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu

İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü

Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi İletişim ve Hukuk Fakülteleri

Hasan Kalyoncu ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü

Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Samsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları için tıklayın

ÖSYM 2021 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları için tıklayın

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