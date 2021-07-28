Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? En düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri
Yeni açılan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite bölümleri hangi şehirde? soruları 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar tarafından merak edilir oldu. Pkeki yeni açılan tıp fakülteleri 2021 hangileri, yeni açılan hukuk fakülteleri 2021, yeni açılan bölümler hangileri? İşte yeni açılan üniversiteler ve bölümleri.
2021 yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı. 2021 YKS tercihlerin alınacağı tarihi ise yine ÖSYM duyurdu. 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Peki en düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri, Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? İşte 2021 yılında yeni açılan üniversite bölümleri ve fakülteleri:
Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri?
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi
Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu
İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü
Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi İletişim ve Hukuk Fakülteleri
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü
Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Samsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
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