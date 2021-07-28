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Yerel Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? En düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri
Yerel

Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? En düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri

Yeni açılan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite bölümleri hangi şehirde? soruları 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar tarafından merak edilir oldu. Pkeki yeni açılan tıp fakülteleri 2021 hangileri, yeni açılan hukuk fakülteleri 2021, yeni açılan bölümler hangileri? İşte yeni açılan üniversiteler ve bölümleri.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 10:13:00 -
Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? En düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri

2021 yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı. 2021 YKS tercihlerin alınacağı tarihi ise yine ÖSYM duyurdu. 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Peki en düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri, Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? İşte 2021 yılında yeni açılan üniversite bölümleri ve fakülteleri:

Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  İslami İlimler Üniversitesi

İstanbul Atlas Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu

İskenderun Teknik Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yozgat Bozok Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Bilim Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Bölge Çalışmaları Enstitüsü

Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi  İletişim ve Hukuk Fakülteleri

Hasan Kalyoncu ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü

Iğdır Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Samsun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları için tıklayın

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