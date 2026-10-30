Yozgat’ta soba faciası! Karbonmonoksit gazı can aldı
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Evinde zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Evinde zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan H.K'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, H.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan AFAD ekiplerince yapılan incelemede evde karbonmonoksit gazı tespit edildi.
H.K'nin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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