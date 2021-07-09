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Siyaset Yeni Abdüllatif Şener vakası! Birkaç kişiyi anca toplayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler
Siyaset

Yeni Abdüllatif Şener vakası! Birkaç kişiyi anca toplayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler

Bayburt'ta birkaç kişiyi anca meydana toplayabilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İktidarın en güçlü adayı olacağız" diyerek güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 09:42:00 - 2021-07-09 09:48:08
Yeni Abdüllatif Şener vakası! Birkaç kişiyi anca toplayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kuran ancak dikiş tutturamayıp CHP'ye geçen Abdüllatif Şener, topladığı 15-20 kişiye yaptığı mitinglerle gündemden düşmüyordu.

Abdüllatif Şener'in mitinginde izdiham!..
Abdüllatif Şener'in mitinginde izdiham!..

Siyaset

Abdüllatif Şener'in mitinginde izdiham!..

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da aynı duruma düştü. Bayburt'ta miting yapmaya çalışan Davutoğlu, birkaç kişiye miting yapmaya çalıştı. Davutoğlu'nun, "İktidarın en güçlü adayı olacağız" demesi de görenleri güldürdü.

Mitingin ardından bir otele giden Davutoğlu, bir gazetecinin "Neden DEVA Partisi ile birlikte hareket etmediniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Birlikte olmak için çok çaba sarf ettim. Gereken her şeyi yaptım ama Ali Babacan ve o dönem yanında bulunan arkadaşları ayrı bir şekilde çıkacaklarını ifade ettiler. Bu konuda gereken her fedakarlığı da yaptım, gerekenleri de söyledim. Doğru bir tavır değildi ayrı bir parti olarak çıkmak ama tabii 'O da onların tercihi' deyince onlara bir şey söylememiz doğru değil. Bizim açımızdan ayrı bir parti kurmayı gerektirecek görüş ayrılığı yoktu ama onlar için varsa tabii onların tercih edeceği bir yol bu. Herkesin bir siyasi parti kurma hakkı vardır. Herkesin toplumun önüne çıkma hakkı vardır. Siyasi partilerin sayısının artması da kötü bir şey değildir. Farklı alternatifler her zaman siyasi rekabeti de siyasete de ivme katar. Siyasi rekabeti hızlandırır. Bunu olumsuz bir şekilde görmemek lazım. Gelecek Partisi. Adını gelecek koyduk biz geçmişe değil, geleceğe bakmak için. Süratle örgütleniyoruz. Süratle kamuoyu desteğini alıyoruz. İnşallah iktidarın en güçlü adayı olacağız."

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Yorumlar

Ömer

Ne kadar boş iş ve bir sürü masraflar sonuç alınamayacağı önceden belli olan hareket . Keşke memlekete millete hizmet etse sen ben kavgasına girmese idi . Ama işte hırs var ya işte yazık .
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sümsük zübük

Ahmet seçim sonrası tabelayı indireceğin kesin acaba hanki iş kolunda satış işleri yapmayı düşünüyorsun yada senin kafan ancak bu işi yapar başkada bir halt yapamazsın derler
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