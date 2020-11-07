Yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım” dedi.

ABD 46. Başkanı Joe Biden oldu

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde günler sonra kazanan belli oldu. Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, 20 delegeye sahip Pennslyvania’da oyların yüzde 49,6’sını alarak seçimi kazandı ve 284 delegeye ulaştı. Biden, ABD’nin 46. Başkanı seçildi.

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