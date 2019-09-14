Yeni AB yönetiminin göç politikası tepkilere yol açtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım'da devralacak Ursula von der Leyen'in yeni açıkladığı görev dağılımında göç konusunu "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" adlı dosyaya dahil etmesi tepki çekti.

Von der Leyen, tartışmalı dosyayı mevcut AB Komisyonu'nun eski baş sözcüsü ve Yunanistan'ın komisyon üyesi Margaritis Schinas'a verdi. "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" dosyasıyla yeni kabinede başkan yardımcısı pozisyonuna atanan Schinas, AB'nin göç ve iltica politikası, istihdam artışı ve entegrasyon ile Avrupa vatandaşlarını terör ve siber tehditlerden korumakla sorumlu olacak.

Almanya'nın eski Savunma Bakanı von der Leyen, ortaya koyduğu yeni dosya ismiyle "Avrupalı yaşam biçiminin", "göç tehdidine" karşı korunması gerektiğini ima etmek ve aşırı sağcı ve faşistlerin sıklıkla kullandığı söylemlere hizmet etmekle suçlanıyor.

"Popülist söylem egemen geldi"

Avrupa Reform Merkezi (CER) adlı düşünce kuruluşunun Kıdemli Uzmanı Camino Mortera-Martinez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Göçün, 'Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak' adlı bir dosyaya dahil edilmesi bir fiyasko ve popülist söyleminin göç tartışmasında nasıl egemen hale geldiğini ortaya koyuyor." dedi.

Juncker'den halefine eleştiri

Dosyayı üstlenecek olan Schinas, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Vatandaşlarımızı ve sınırlarımızı koruyarak, iltica sistemimizi modernleştirerek, Avrupalı yeteneklere yatırım yaparak, 5 yıl boyunca Avrupalıları güçlendirme ve koruma konusunda büyük adımlar atabiliriz." ifadelerini kullanarak, görevlendirmesinden memnun olduğuna işaret etti.

Ancak, dosyaya sert bir eleştiri Schinas'ın eski patronu olan mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi.

Schinas'ın kişisel olarak bu değerleri benimsemediğini savunan ve Avrupalı olmanın ırk ve uyruk gözetmeden herkese saygı duymayı gerektirdiğinin altını çizen Juncker, "Avrupalı yaşam biçiminin göçe karşı olması fikrinden hazzetmiyorum. Esasen uzaklardan gelenleri kabul etmek Avrupalı yaşam biçiminin bir parçası." açıklamasında bulundu.

AP Başkanı görüşme talep etti

Yeni Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de yeni dosya ismine yönelik tartışmaların yoğunlaştığını, bu sebeple konuya açıklık getirmesi için von der Leyen'i AP'deki siyasi grup başkanlarıyla bir toplantıya davet ettiğini duyurdu.

"Aşırı sağı güçlendirmeyi amaçlıyor"

Von der Leyen'in "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" dosyasına en sert eleştirilerden biri AP'deki Yeşiller Grubu'ndan geldi.

Yeşiller Grubu Başkanı Philippe Lamberts, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalı yaşam biçimini korumak ifadesi, aşırı sağı teşvik etmeye yönelik üstü kapalı bir mesajdan başka bir şey değildir. 'Sadece beyazlardan' oluşan bir komisyonun Avrupalı yaşam biçimini koruyacağını iddia etmesi de birliğin temel değerleri olan dayanışma ve çeşitlilikle çelişmektedir."

"İğrenç bir adım"

Fransız AP milletvekili Damien Careme ise yeni AB Komisyonunun görevlendirme şeklini "iğrenç bir adım" olarak nitelendirdi.

Careme, "Dosya ismi ilk etapta kulağa hoş geliyor ancak, bu kapsamda göç, entegrasyon ve güvenliğin ele alınacağını düşünürsek, bunun iğrenç bir adım olduğunu görürüz." ifadelerini kullandı.