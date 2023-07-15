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Spor Yener İnce: "Torreira'da öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum"
Spor

Yener İnce: "Torreira'da öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum"

Yeniakit Publisher
2023-07-15 07:39:00 -
Yener İnce: "Torreira'da öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum"

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Uruguaylı futbolcu Lucas Torrerira’nın tedavisine devam edildiğini söyleyerek, "Büyük ihtimalle dönüşle birlikte İstanbul’da bizimle olacak. Testleri yapacağız, belirleyeceğiz.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Uruguaylı futbolcu Lucas Torrerira’nın tedavisine devam edildiğini söyleyerek, "Büyük ihtimalle dönüşle birlikte İstanbul’da bizimle olacak. Testleri yapacağız, belirleyeceğiz. Öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum. 3-4 hafta demiştik. O sürenin sonunda oynayacağını tahmin ediyoruz ama yine de dönüşte test yapacağız" dedi.
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Uruguaylı futbolcu Lucas Torrerira’nın tedavisine devam edildiğini belirten İnce, "Büyük ihtimalle dönüşle birlikte İstanbul’da bizimle olacak. Testleri yapacağız, belirleyeceğiz. Öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum. 3-4 hafta demiştik. O sürenin sonunda oynayacağını tahmin ediyoruz ama yine de dönüşte test yapacağız. Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo ve Efe Akman’da çok ciddi bir şey yok. Üçünün de kaslarda sertleşme var. Her sabah ağrı tarayışımız oluyor oyuncularla ilgili. O konuşmada risk almamak adına Okan Hoca'dan rica ettik. Mertens’in bugünkü maçta ayak bileği burkuldu. Ona bakacağız. Çok kötü bir şey beklemiyorum ama bakacağız" diye konuştu.

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