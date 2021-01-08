Yemezler Davutoğlu! MHP ve Perinçek üzerinden AK Parti’ye gol atma girişimi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı'na nifak sokmak için ilginç açıklamalar yapmaya başladı. CHP ile birlikte hareket edeceğinin sinyallerini veren Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bugün özgürlükler noktasında bizimle aynı noktaya geldi" dedi.

Aynı zamanda Davutoğlu, AK Parti'nin yasakçı olduğunu belirterek, MHP'nin bu tutuma karşı çıkacağını ve Cumhur İttifakı'nın dağılacağını savundu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Davutoğlu'nun açıklamaları da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, AK Parti'nin dini konulardaki özgürlükçü politikalarına CHP'nin her zaman karşı çıktığını, din derslerinin yasaklanmasını istediklerini, başörtüsü yasaklarının kaldırılmasını öngören kanunların iptali için mahkemelere başvurduklarını hatırlattı. Aynı zamanda Karahasanoğlu, Davutoğlu'nun itibarsızlaştırmaya çalıştığı MHP'nin hiçbir zaman böyle bir yasaktan yana olmadığını belirtti. Ali İhsan Karahasanoğlu, "Burada bir samimiyetsizlik var" diye konuştu.