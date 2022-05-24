Yemeye doyulmayan cevizli elma tatlısı ve kaymaklı elma tatlısı tarifleri

Yemeye Doyulmayan Cevizli Elma Tatlısı Tarifi İçin

Malzemeler

Bardak ölçüm 200 ml

6 adet elma

1/2 (yarım) su bardağı su

1/2 (yarım) su bardağı esmer şeker

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı ceviz içi (dövülmüş)

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

6 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için karamel sos:

3 çorba kaşığı tereyağı

1/2 (yarım) su bardağı krema

Yarım su bardağından biraz eksik toz şeker

Üzerine serpmek için:

Tarçın

Yemeye Doyulmayan Cevizli Elma Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Küçük bir tencereye su, esmer şeker, toz şeker, hindistan cevizi ve karabiberi koyup karıştırın ve 10 dakika kaynamaya bırakın. Ceviz ve kuru üzümü ilave edin, karıştırın ve hemen ocağın altını kapatın. (kuru bir kıvam almış olacak). Elmaları yıkayın, soyun, alt ve üstünü düz bir şekilde kesin ve içlerinin çekirdeklerini çıkararak genişçe oyun. Hazırladığınız harcı eşit bir şekilde elmaların içine doldurun. Her bir elmanın üzerine birer tatlı kaşığı tereyağı koyun ve tarçın serpin. Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Yağlanmış fırın tepsisine elmaları yerleştirin. 40-45 dakika boyunca elmalar pişerken arada elmaların altını kaldırın ki akan sosları tekrardan elmaların üzerine dökün. (kuru kalmaması için). Karamelli sosun hazırlanışı toz şeker ve tereyağını küçük bir tencerede pişirin. Hafif koyu renk alınca ayrı bir kasede çırptığınız kremayı karışıma ekleyin. Bir taşım kaynatın ocağın altını söndürün.Servis yaparken karamelli sosu elmaların üzerine dökün.

Kaymaklı Elma Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

4 adet sert kırmızı elma

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı vişne suyu (meyve suyu da olabilir)

1 su bardağı su

3 adet karanfil

1 adet kabuk tarçın

Üzeri İçin;

200 gram kaymak

Dövülmüş ceviz içi

Kaymaklı Elma Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle elmaların kabuğu soyulur. Kabuklarını atmayın, renk vermesi için kabuğu ile birlikte pişecek. Elmalar kararmaması için, suda bekletilir. Elmaların ortasındaki çekirdekli kısım, oyacak ile oyulur. Oyulduktan sonra, enine 2’ye kesilir ve geniş tencereye dizilir. Tencereye dizilen elmaların arasına kabuk tarçın ve karanfil koyulur. Elmaların üzerine 1,5 su bardağı toz şeker dökülür. Şekerlerin üzerine 1 su bardağı su ve 1 su bardağı vişne suyu dökülür. Üzerine kalan yarım bardak toz şeker gezdirilir. Son olarak elmaların kabukları da ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılır ve yarım saat orta ateşte pişirilir. Piştikten sonra, suyuna birkaç damla limon suyu eklenir ve soğumaya bırakılır. Soğuyan elmalar servis tabağına alınır. Üzerine şerbetinden 1’er kaşık gezdirilir. Boşluklarına kaymak koyulur ve üzerine ceviz serpilir.

Not: Vişne suyu ve elmaların kabuğu, elmalara renk vermesi için eklenir. Böylece hem görünüşü, hem tadı daha güzel olacaktır.