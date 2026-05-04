İran Devrim Muhafızları, kontrol ettikleri alanlara ilişkin harita yayımladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin bir harita yayımladı.
İran devlet televizyonu, söz konusu haritayı paylaştı.
Yayımlanan haritaya göre Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alan; batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki hat İran Silahlı Kuvvetleri’nin kontrol ve yönetiminde bulunan bölgeler olarak açıklandı.
