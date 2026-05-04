Kayıp işadamını timsah yemiş: Midesinden başka insan kalıntıları ve 6 ayakkabı çıktı

Güney Afrika'nın kuzeydoğusunda geçen hafta sel suları altında kalan bir köprüden aracıyla geçmeye çalışırken akıntıya kapılan iş insanı için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

İş insanının olay sırasında bulunduğu yerin timsahlarla dolu Komati Nehri olduğu belirtildi.

Dalgıçlar, dronlar ve helikopterlerin katıldığı arama çalışmaları sırasında iş insanının aracının boş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer, şiddetli akıntının iş insanını sürüklemiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

BİR TİMSAH DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Arama sırasında ekipler, nehirde küçük bir adacık ve bu adacıkta güneşlenen timsahlar olduğunu gördü. Deneyimli dalgıçlar, hayvanlardan birinin davranışını dikkat çekici buldu.

Yetkililer söz konusu timsahın karnının aşırı şiş olduğunu ve helikopter gürültüsüne rağmen hiç hareket etmediğini belirtti. Bu nedenle yetkililer timsahın yakın zamanda bir şey yediği sonucuna vardı. Polis teşkilatının deneyimli dalış birimi komutanı Johant Potgieter, timsah etkisiz hale getirildikten sonra helikopterden ip yardımıyla adacığa indirildi. Komutan, 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığındaki timsahı bu ipe bağladı.

Medyaya yansıyan görüntülerde hem Potgieter'in hem de dev timsahın ipe sarılı halde helikopterle havalandığı ve nehirden uzaklaştırıldığı görüldü.

İÇİNDEN NELER ÇIKTI?

Timsah bu şekilde yakınlardaki Kruger Milli Parkı'na nakledildi. Yapılan incelemede hayvanın bağırsaklarında insan kalıntıları ve altı farklı ayakkabı bulundu.

Yetkililer, bulunan ayakkabılar nedeniyle timsahın başka insan kurbanları da olabileceğini düşündüklerini ancak bunu kesin olarak kanıtlayamadıklarını belirtti.

Kalıntıların gerçekten kayıp işadamına ait olup olmadığını belirlemek için DNA testi yapıldığı açıklandı. Henüz testin sonuçları belli olmadı.