Sır gibi saklanan yöntem ifşa oldu! Doyma noktası yüzde 80 olmalı! Kilo verdiren o kural kiloları çıkaracak
Japonya'da uygulanan ‘hara hachi bu' yöntemi çok konuşulacak gelişmelere gebe olacak...
Japonya'da uygulanan ‘hara hachi bu' yöntemi, doyma hissinin yüzde 80'ine ulaşıldığında yemeyi bırakmayı önerirken; uzmanlar bu alışkanlığın diyet yapmadan kilo kontrolünü destekleyip daha sağlıklı bir yaşamın kapısını aralayabileceğini belirtiyor.
Dünyanın en uzun yaşayan toplumlarından bazılarının uyguladığı 'hara hachi bu' alışkanlığının yeniden gündeme geldi. Bu yöntemin, yemek yerken tam doymadan durmayı esas aldığı belirtildi. Yaklaşımın temelinde, kişinin vücudunun sinyallerini dinlemesi ve aşırı yemekten kaçınması yer alıyor. Bunun bir diyet değil, yaşam tarzı olduğu vurgulandı.
Araştırmalarda, bu yöntemi uygulayan kişilerin genel olarak daha az kalori tükettiği ifade edildi. Aynı zamanda kilo artışının daha sınırlı olduğu ve vücut kitle indeksinin daha düşük seyrettiği aktarıldı. Bazı bulgulara göre, bu alışkanlığı benimseyenlerin daha sağlıklı besin tercihleri yaptığı da gözlemlendi.
Yöntemin, 'bilinçli yeme' anlayışıyla örtüştüğü belirtildi. Bu yaklaşımda, yemek sırasında dikkatin dağılmaması ve yemeğin farkında olunması önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle ekran karşısında yemek yemenin daha fazla kalori alımına yol açtığını ifade etti.
Bir diyetisyenin, "Yemek hakkında çok konuşuyoruz ama çoğu zaman gerçekten keyfini çıkarmıyoruz" sözleri dikkat çekti.
Yöntemin temelinde, yemek yerken yavaşlamak ve yüzde 80 doygunluk seviyesinde durmak bulunuyor. Bu seviyenin, kişinin kendini rahat ama aşırı dolu hissetmediği nokta olduğu ifade edildi.
Ayrıca yemek sırasında dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmanın, daha sağlıklı seçimler yapılmasına yardımcı olabileceği belirtildi. Uzmanlar, bu alışkanlığın katı kurallar içermediğini, aksine esnek ve sürdürülebilir bir yaklaşım sunduğunu vurguladı.
