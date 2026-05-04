İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! O maça şike soruşturması

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında usulsüzlük iddiasına soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuşa ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Bölgesel Amatör Lig'de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor karşı karşıya geldi. Şırnak Petrolspor, 15. dakikada öne geçerken 54. dakikada skor 1-1'e geldi. Petrolspor, 54. 58 ve 67'de bulduğu gollerle 4-1 öne geçerken yapılan oyuncu değişiklikleriyle rüzgâr bir anda tersine döndü. Kurtalanspor 71, 90, 90+3 ve 90+5'te bulduğu gollerle maçı 5-4 kazandı.

Kurtalanspor, 4-1 geriden gelip maçı 5-4 üstünlükle tamamladı ve bu sayede küme düşmeden ligde kaldı. Maç sonu Şırnak Petrolspor futbolcularının aynı anda yaptığı açıklamalar gündem oldu. İddialara göre Şırnak Petrolspor Başkanı, takım 70. dakikada Kurtalan karşısında 4-1 öndeyken “maçı kaybedin” talimatı verdi. Kurtalan, son 20 dakikada 4 gol atarak maçı çevirdi.

Karşılaşmada Kurtalanspor’un 90.dakikaya kadar 4-2 yenil olduğu maçta son 3 dakikada bulduğu gollerle skoru lehine çevirmesi dikkat çekerken, maçın ardından Şırnakspor forması giyen bazı futbolcuların yaptığı paylaşımlar, “şike yapıldığı” iddialarını gündeme taşıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ifadelerde Şırnak Petrolsporun kalecisi, hayatında ilk kez bir maçtan kendi isteği dışında çıkarıldığını öne sürerek, skor avantajına rağmen sahadan alındığını iddia etti. Bu açıklama tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bir başka paylaşımda ise futbolcuların yaşananlara sert tepki gösterdiği ve karşılaşmaya ilişkin ağır ifadeler kullandığı görüldü. Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti.