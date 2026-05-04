  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’nin sözde Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka’dan “Büyüklere masallar” kıvamında, tuhaf bir paylaşım geldi. 24 ilde dev siber operasyon: 212 şüpheli yakalandı Yine şaşırtmadı! Şirin Payzın siyoniste kalkan oldu CHP suç şebekesine dönüştü Teknolojinin kalbi burada atacak! SAHA 2026 yarın başlıyor Bakan Yumaklı’dan sel ve hortum açıklaması: Tüm ihbarlar titizlikle inceleniyor Rüşvet villalarına gelemedi Nisan ayının zam şampiyonu doğalgaz Zam oranı netleşti! İşte memurların yeni maaşı Lüks villalar, milyonluk araçlar ve hayali maaşlar: Zuhal Böcek’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Spor Bahçeli'den çok konuşulacak Amedspor mesajı
Spor

Bahçeli'den çok konuşulacak Amedspor mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçeli'den çok konuşulacak Amedspor mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor'a tebrik mesajı yolladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili Amedspor Başkanı Nahit Eren'e mesaj gönderdi.

Bahçeli'nin mesajı şu şekilde:

"Sayın Nahit Eren Amedspor Başkanı...

1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum.

 

Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum.

Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum.

Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır.

 

Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Beştepe’de kritik görüşme! Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek
Beştepe’de kritik görüşme! Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek

Gündem

Beştepe’de kritik görüşme! Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti! Zirve 50 dakika sürdü
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti! Zirve 50 dakika sürdü

Gündem

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti! Zirve 50 dakika sürdü

MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir
MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir

Siyaset

MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmetspor bilerek süper lige çıkarıldı

Bunun büyük amacı human kurtulan ile anayasayı değiştirmek.Anaysadan Türk milleti ,Türk vatandaşlığı maddesini değiştirmek.Yerel dilde eğitim yaptırmak..Amedspor bilerek süper lige alındı..Alıştırma bunlar

Saffet

Yakışır Türkeş yolunda giden MHP ye
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23