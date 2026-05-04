iPhone 18 Pro fiyatı sızdı: Apple zam yapacak mı?

Apple iPhone fiyatlarını artıracak mı? iPhone 18 Pro'nun fiyatı sızdı

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da en büyük etkinliği olan iPhone lansmanını eylül ayında gerçekleştirecek. Ancak söylentilere göre bu yılki lansmanda standart modeli görmeyeceğiz, onun yerine yalnızca Pro modeller ve yeni katlanabilir versiyon gelecek. Lansmana daha aylar olsa da şimdiden bilgiler gelmeye başladı.

Birkaç gün önce ise serinin en güçlü telefonu olacak iPhone 18 Pro’yla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddialarda iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı yer aldı. Peki Apple, yeni telefonlarında zam yapmayı düşünüyor mu?

İPHONE 18 PRO, ÖNCEKİYLE AYNI FİYATTAN SATIŞA SUNULACAK

9to5Mac tarafından paylaşılan ve Analist Jeff Pu’ya ait olan iddiaya göre Apple, iPhone 18 Pro modelinde bir fiyat değişikliği planlamıyor. Bu da iPhone 18 Pro’nun 1.099 dolardan başlayan, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla karşımıza çıkacağı anlamına geliyor. Yani tıpkı iPhone 17 Pro modelleri gibi. Tanıtımına aylar olduğu için ve kur sürekli değiştiği için Türkiye fiyatı hakkında şu an için bir şey söylemek mümkün değil.

Bunun gerçekten sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki uzun bir süredir tüm teknoloji dünyası bir RAM ve bileşen kriziyle mücadele ediyor. Kriz, neredeyse tüm elektronik ürünleri etkilemişti ve birçok üründe zamma yol açmıştı. Eğer iddialar doğruysa Apple, kullanıcıları üzmeyerek RAM krizine rağmen zam yapmayacak.

