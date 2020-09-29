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Aktüel Yemenli siyasi partiler BAE'ye bağlı güçlerin Şebve'deki limandan çekilmesini istiyor
Aktüel

Yemenli siyasi partiler BAE'ye bağlı güçlerin Şebve'deki limandan çekilmesini istiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:39:46 -
Yemenli siyasi partiler BAE'ye bağlı güçlerin Şebve'deki limandan çekilmesini istiyor

ŞEBVE (AA) - Yemen'deki Şebve Siyasi Partiler Koordinasyonu Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı askeri güçlerin Şebve'deki Bilhaf Limanı'ndan çıkmasını istedi.

Konsey kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebve'nin Atak kentinde Sosyalist Parti binasında bir toplantı düzenlendi.

Genel Halk Kongresi dışında birçok partiden temsilcilerin katıldığı toplantıda Yemeli siyasi partiler, BAE'ye bağlı askeri güçlerin Bilhaf Limanı'nı boşaltmasını, tüm gaz ve petrol tesislerinin yeniden çalışmaya başlamasını istedi.

Şebve halkına gelecekteki zorluklarla mücadele için birlik olma ve yerel otoriteyi destekleme çağrısında bulunan siyasi partiler, merkezi yönetimden de yerel para biriminin daha fazla değer kaybetmemesi ve halkın yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli adımları atmasını talep etti.

Bilhaf Limanı, 2017'de Husilerin çıkarılmasının ardından BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri milislerinin kontrolüne geçmişti.

Milislerin, limanın yeniden işletilmesine izin vermediği belirtiliyor.

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