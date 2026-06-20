En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!
Dünya futbolunda derin izler bırakan ve en çok kupa teknik direktörler belli olduç.
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Dünya futbolunda derin izler bırakan ve en çok kupa teknik direktörler belli olduç.
Kimi yıldızlarla dolu ekipleri yönetirken, kimi ise mütevazı kadrolarla büyük başarılara imza attı.
Futbol tarihinin en çok kupa kazanan 10 teknik direktörü sıralanırken, listede Türkiye'de görev yapmış iki deneyimli çalıştırıcı da yer aldı. İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ!
LUİZ FELİPE SCOLARİ Kupa sayısı: 26 Dönem: 1982-günümüz
BİLL STRUTH Kupa sayısı: 30 Dönem: 1920-1954
VALERİY LOBANOVSKİ Kupa sayısı: 30 Dönem: 1969-2001
JOCK STEİN Kupa sayısı: 26 Dönem: 1960-1985
OTTMAR HİTZFELD Kupa Sayısı: 26 Dönem: 1983-2014
CARLO ANCELOTTİ Kupa sayısı: 30 Dönem: 1995-günümüz
PEP GUARDİOLA Kupa sayısı: 40 Dönem: 2007-günümüz
SİR ALEX FERGUSON Kupa sayısı: 49 Dönem: 1974-2013
MİRCEA LUCESCU
JOSE MOURİNHO Kupa sayısı: 26 Dönem: 2000-günümüz/ kaynak: haber7
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