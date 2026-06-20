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Spor
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En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

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En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

Dünya futbolunda derin izler bırakan ve en çok kupa teknik direktörler belli olduç.

#1
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

Kimi yıldızlarla dolu ekipleri yönetirken, kimi ise mütevazı kadrolarla büyük başarılara imza attı.

#2
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

Futbol tarihinin en çok kupa kazanan 10 teknik direktörü sıralanırken, listede Türkiye'de görev yapmış iki deneyimli çalıştırıcı da yer aldı. İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ!

#3
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

LUİZ FELİPE SCOLARİ Kupa sayısı: 26 Dönem: 1982-günümüz

#4
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

BİLL STRUTH Kupa sayısı: 30 Dönem: 1920-1954

#5
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

VALERİY LOBANOVSKİ Kupa sayısı: 30 Dönem: 1969-2001

#6
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

JOCK STEİN Kupa sayısı: 26 Dönem: 1960-1985

#7
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

OTTMAR HİTZFELD Kupa Sayısı: 26 Dönem: 1983-2014

#8
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

CARLO ANCELOTTİ Kupa sayısı: 30 Dönem: 1995-günümüz

#9
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

PEP GUARDİOLA Kupa sayısı: 40 Dönem: 2007-günümüz

#10
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

SİR ALEX FERGUSON Kupa sayısı: 49 Dönem: 1974-2013

#11
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

MİRCEA LUCESCU

#12
Foto - En çok kupa kaldıran teknik direktörler belli oldu! Listede Türkiye sürprizi!

JOSE MOURİNHO Kupa sayısı: 26 Dönem: 2000-günümüz/ kaynak: haber7

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