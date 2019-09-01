0553 313 94 23

Yemenli milletvekilleri BAE'nin ülkeden çıkarılmasını istedi

Yemen Millet Meclisi'ndeki Bağımsızlar Bloku, devlet yönetiminden, BAE'nin desteklediği tüm milisler ve yapılardan silahların toplanmasını, desteklediği milislerin işlediği suçlar nedeniyle tüm yasal sorumluluğu üstlenmesi için BAE'yle iletişime geçilmesini talep etti

01 Eylül 2019 Pazar 12:08
Yemenli milletvekilleri BAE'nin ülkeden çıkarılmasını istedi

ADEN (AA) - Yemen Millet Meclisi'ndeki Bağımsızlar Bloku, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin tüm ülkeden çekilmesi talebini içeren bir mektup yazmasını istedi.

Bağımsızlar Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hadi'den BMGK'ye, BAE'ye bağlı güçlerin tüm ülkeden çekilmesini içeren bir mektup yazması istenirken, Suudi Arabistan'a da koalisyonun lideri olması sebebiyle, BAE'yi koalisyondan çıkarması çağrısı yapıldı.

BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hedeflerini gerçekleştirmesinin önünde engel olduğu ve ülkeyi bölmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, devlet yönetiminden, BAE'nin desteklediği tüm milisler ve yapılardan silahların toplanması, desteklediği milislerin işlediği suçlar nedeniyle tüm yasal sorumluluğu üstlenmesi için BAE'yle iletişime geçilmesi talep edildi.

- Ülkeye dönün çağrısı

Açıklamada, Yemen Cumhurbaşkanı, yardımcıları, milletvekilleri ve tüm kabine üyelerine, Yemen'e dönerek, görevlerini ülke topraklarında gerçekleştirmeleri çağrısı yapılarak, blokun devlet yetkilileri yurt dışındayken ülkenin darbeci Husilerden kurtarılamayacağı kanaatine ulaştığı kaydedildi.

BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer almasından üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, bu ülkenin geçici başkent Aden, Şebve, Hadramevt ve Sokotra'da devlet çatısı dışında yapılanmalar kurduğu belirtildi.

Açıklama ayrıca, BAE'nin farklı ajandalar doğrultusunda kontrol altına alınan bölgelerde yönetimin gücünü zayıflatmaya çalıştığı, Aden ve Ebyen'de Yemen ordusuna karşı BAE'nin hava saldırısı düzenlemeye cüret edeceği bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:08
  1. BAE
  2. Bağımsızlar Bloğu
  3. Husi
  4. Suudi Arabistan
  5. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi
    1. AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi
    2. İran yeni İHA'sını sahneye çıkarttı!
    3. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    4. "ABD, Rusya veya Türkiye'ye..
    5. Yer: Adana! 12 kadın 80 yaşındaki..
    6. GÜNCELLEME - Rize'de kaybolan iki..
    7. Yaşlı çifte kapkaç şoku
    8. Satılmayınca tarlada kaldı
    9. YÖK'ten Endüstriye Nitelikli İnsan..
    10. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist..
    11. Emniyet şeridinde duran araca arkadan..
    12. 30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez..
    13. Jandarmadan operasyon! Kilolarca esrar..
    14. Gürcistan uyruklu kadın evde ölü..
    15. Sağlık - Sen Antalya Şube Başkanı..
    16. Lübnan’ın Osmanlı’yı hedef alan..
    17. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 256..
    18. Roma'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    19. “Davutoğlu para arıyor” iddialarına..
    20. Karısını öldüreceği ihbar edilen zanlı..
    21. Gökçek Ankaralılara sordu:..
    22. Başkan Öndeş; “Fırında odun yerine..
    23. BİSED: Türkiye bisiklet üretim merkezi..
    24. Olay yeri trafik kazası ölümleri azaldı
    25. 36 milyar dolarlık proje askıya alındı
    26. Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım..
    27. Kars 36 Spor ilk maçını evinde..
    28. Teksas’daki silahlı saldırıda ölü..
    29. Yemenli milletvekilleri BAE'nin..
    30. Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak