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Aktüel Yemenli komutan BAE destekli askerlerin isyanından sonra görevine başladı
Aktüel

Yemenli komutan BAE destekli askerlerin isyanından sonra görevine başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:13:55 -
Yemenli komutan BAE destekli askerlerin isyanından sonra görevine başladı

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde 35. Zırhlı Tugay komutanı Abdurrahman eş-Şemsani'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen askerlerin isyanının sona ermesinin ardından görevine başladığı belirtildi.

Yemen ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şemsani'nin, Taiz'in güneyindeki El-Mevasıt ilçesine bağlı El-Ayn bölgesinde bulunan 35. Zırhlı Tugay Karargahı'nı isyancı askerlerden teslim alarak görevine başladığı ifade edildi.

Dün isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, isyancı askerlerin, 35. Zırhlı Tugay Karargahını, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin atadığı komutana teslim etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, BAE'ye yakınlığıyla bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine, 10 Temmuz'da Şemsani'yi atamıştı.

Hadi'nin bu kararına karşı çıkan BAE destekli isyancı askerler, karargahları teslim etmeyi reddetmişti.


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