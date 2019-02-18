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Yemenli çocuklar bir deri bir kemik

İç savaşın sürdüğü Yemen'de insanlık krizi yaşanırken kıtlığın baş gösterdiği bölgede açlıktan dolayı çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:44

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Yemen’deki insanlık dramına dikkati çekerek, “Kadın ve çocuklar daha çok sıkıntı çekiyor. Savaşın sürdüğü 56 bölgede yiyecek ihtiyacı sürdüğü için özellikle çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda. Sağlık ihtiyaçları karşılanmıyor” dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, bir insanlık krizinin yaşandığı Yemen’de halkın çoğunun göçmen durumuna düştüğünü ve 56 bölgede savaş olduğunu söyledi.

İHH olarak Yemen’de hastaneler, psikososyal destek merkezleri ve su kuyuları açtıklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

Kadın ve çocuklar daha çok sıkıntı çekiyor. Savaşın sürdüğü 56 bölgede yiyecek ihtiyacı sürdüğü için özellikle çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda. Sağlık ihtiyaçları karşılanmıyor. Bizler, Türkiye’deki yardım kuruluşları olarak hep beraber el ele verdik. Mümkün olduğunca Yemen halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Okullarımız ve çadır kentlerimiz var. Tabii ne kadar yardım götürürseniz yeterli olmuyor. O nedenle devamlı istikrarlı bir şekilde bu yardım organizelerini yapmak mecburiyetindeyiz çünkü orayı gördüğümüzde durma gibi bir imkanımız olmuyor. Oradan dönen her arkadaşımız, gördüğü çocukların hallerini anlatarak biraz daha gayret etmeye ve çalışmaya niyet ediyorlar.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım
  2. Yemen
  3. Yemen halkı
  4. İHH

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