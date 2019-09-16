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Yemenli Bakan Yardımcısından, Rektör Polat’a ziyaret

Yemen’in Yurt Dışı Yemenlilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Al-Adil ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
Yemenli Bakan Yardımcısından, Rektör Polat’a ziyaret

Yemen’in Yurt Dışı Yemenlilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Al-Adil ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.


Yemen’in Yurt Dışı Yemenlilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Al-Adil, Yemen Milletvekili Abdülmelik Al-Gsas, Yemenli Öğrenciler Derneği Başkanı Mohammed Hamza, Yemenli Öğrenciler Derneği Genel Sekreteri Abdullah Al-Dhaifi ve Karabük Üniversitesinde eğitim gören bazı Yemenli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ikili iş birliklerinin artırılması ve Karabük Üniversitesinde okuyan Yemenli öğrenciler ele alındı.


Ziyarette Bakan Yardımcısı Muhammed Al-Adil, uluslararası alanda daha fazla iş birliği yapmak istediklerini ifade ederek, “Genç bir üniversite olan Karabük Üniversitesinin, Times Higher Education (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesine girmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Bizim öğrencilerimizin Karabük Üniversitesinde okuması bir gururdur. Ülkemizin kalkınmasına yönelik mesleki eğitim veren bölümlere öğrenci kontenjanı açılmasını istiyoruz.” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise eğitimde iş birliğinin artırılması yolunda hem fikir olduğunu belirterek, “Üniversitemizde eğitim almak isteyen Yemenli öğrencilerimize destek vermekten memnuniyet duyarız.” diye konuştu.


Eğitimde iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalınan görüşme hediye takdimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
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