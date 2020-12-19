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Aktüel Yemenli bakan, ülkesinin Husilere karşı yeni bir aşamaya girdiği mesajını verdi
Aktüel

Yemenli bakan, ülkesinin Husilere karşı yeni bir aşamaya girdiği mesajını verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:14:08 -
Yemenli bakan, ülkesinin Husilere karşı yeni bir aşamaya girdiği mesajını verdi

ADEN (AA) - Yemen'de yeni kurulan hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, ülkesinin Husilere karşı yeni bir ortaklık aşamasına girdiğini açıkladı.

İryani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkede hükümetin kurulması ile birlikte Yemen'in çeşitli siyasi güçler arasında bir ortaklık aşamasında olduğunu ifade etti.

Bu adımın, İran destekli Husilere karşı ulusal safları birleştireceğine dikkati çeken İryani, devleti yeniden tesis etme ve Husi darbesini başarısız kılma yolundaki savaşta, Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi liderliğindeki anayasal meşruiyet şemsiyesi altında saf tutulması için çalışacağını ifade etti.

Yemen Cumhurbaşkanlığından dün yayımlanan kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların ülkenin kuzey illeri ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Yayımlanan karardaki bakanlık listesinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin görevine yeni hükümette de devam ettiği ve güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.

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