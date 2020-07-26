Yemenli aktivist Şarii'nin Ayasofya sevinci: Erdoğan Siyonist Arapları ezmeye devam et

Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili olarak bir video paylaşan Yemenli aktivist Esaat El Şarii "Ne kendileri (Siyonist Araplar) ne de babaları İslam mabedleri inşa etmedi. Onların bildiği tek şey Budist ve Hindu tapınakları inşa etmektir. Erdoğan ile Siyonist uşakları arasındaki fark budur işte. Ey Erdoğan, Siyonist Arapları ezmeye devam et" dedi.

İşte El Şarii'nin Başkan Erdoğan'ı övdüğü Siyonist Arapları yerin dibine soktuğu sözler:

Yüzlerce kez merhabalar! Sevinin sevinin.

Şerefli ve dinine sahip çıkan tüm müslümanların bugün sevinmeye hakkı var. Mutlu olun ve mutluluğunuzu paylaşın. Paylaşın ki siyonist Araplar kinleriyle boğulsunlar. Ben Esaat El Şarii kendim ve Twitter'da bulunan kardeşlerim adına Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi münasebetiyle tüm İslam ümmetini kutluyorum.

Ayasofya Allah'ın adının zikredileceği bir cami haline gelmiştir ve Allahü Ekber nidaları yükselecektir. Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. kalben yolladığım tüm tebrikler, şerefli ve özgür Müslümanlara gelsin.

“Hz. Muhammed'in (S.AV) ümmetinden olmaları mümkün değil”

Ancak rahatsız olan ikiyüzlüler, kindarlar, munafıklar ve siyonist Araplara diyorum ki; Yasınızı Kahire'de tutun veya Riyad'da, Abu Dabi'de veya El-Menema'da. Nerede rahat edecekseniz orada yasınızı tutun. Kininizle ölün ey ikiyüzlü munafık Siyonistler. Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın fethini gerçekleştirirken İslam'la hiç alakası olmayan BAE'nin emiri M.Bin. Zayid ve torunları ki bunların Hz. Muhammed'in (S.AV) ümmetinden olmaları mümkün değil.

Erdoğan ile Siyonist uşakları arasındaki fark budur işte

Ne kendileri ne de babaları İslam mabedleri inşa etmedi. Onların bildiği tek şey Budist ve Hindu tapınakları inşa etmektir. Erdoğan ile Siyonist uşakları arasındaki fark budur işte. Durun durun bu anı kutlayın.

"Erdoğan Siyonist Arapları ezmeye devam et"

Ez Erdoğan ez, bunların babalarını da ez. Ey Erdoğan, Siyonist Arapları ezmeye devam et. Nekadar güzel ya Rabbi.