  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemenli aktivist Kerman: "Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir"

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:17:23 -
Yemenli aktivist Kerman: "Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir"

ADEN (AA) - Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin işlediği tüm suçlardan Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Kerman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçlerini fiili ve resmi olarak Suudi Arabistan yönetiyor. Bu nedenle Suudi Arabistan ister kendisi, isterse diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmiş olsun, koalisyon güçlerinin işlediği suçlardan hukuki olarak sorumludur." ifadesini kullandı.

Nobel ödüllü aktivist Kerman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tek suçlu olduğu iddiasının, Suudi Arabistan'ın suçlarını akladığını ve onu daha fazla suç işlemeye sevk ettiğini kaydetti.

Tevekkül Kerman, "Suudi Arabistan'ı sorumlu tutun ve ona bedel ödetmeye hazır olun. Onu durduracak olan sadece budur." değerlendirmesinde bulundu.

Riyad yönetiminden ise Kerman'ın iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı