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Gündem Yemenli aktivist Esaat El Şarii: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim de liderimizdir
Gündem

Yemenli aktivist Esaat El Şarii: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim de liderimizdir

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu için Batılıların hedefi haline geldiğini söyleyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Erdoğan tüm Müslümanların umududur, lideridir. O Hadimü'l-Haremeyn'dir." diyerek Erdoğan'a ve Türkiye'ye övgü dolu sözler söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:29:00 - 2020-12-22 17:33:59

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, Türkiye'nin ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan etkilenmeyeceğini söyleyerek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Yemenli aktivistten Erdoğan ve Türkiye övgüsü

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, Türkiye'nin güçlü bir Müslüman ülkesi haline geldiği için Batılıların hedefi haline geldiğini söyledi.

Şarii, "Batılıların ve özellikle Haçlıların Türkiye'ye karşı besledikleri düşmanlıklarının nedeni; Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmesidir. Silah üretmeye başladı, uçak üretmeye başladı. Tüm bu gelişmeler onları rahatsız ediyor, üzüyor ve onlara kabus yaşatıyor. Bu nedenle gece gündüz düşünüp plan yapıyorlar. Türkiye'nin kalkınmasını ve askeri üretimini nasıl sekteye uğratırız diye kara kara düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

AB'nin, ABD'nin yaptırımlarla Türkiye'yi hedef gösterdiklerini söyleyen Şarii, "Müslümanlar olarak bizi rahatlatan şey; Recep Tayyip Erdoğan olmasıdır." dedi.

'Erdoğan gibi lideriniz olsa gurur duymaz mısınız?'

Türkiye'nin vesayet ve köleleştirme döneminin bittiğini vurgulayan Şarii, "Ey Müslümanlar, bu şekilde güçlü Müslüman bir lideriniz olsa gurur duymaz mısınız?" dedi.

Şarii konuşmasının devamında, "ABD 'yaptırım uygulayacağım' diyor. Erdoğan, 'istediğinizi yapabilirsiniz, umursamıyoruz, sizi takmıyoruz' diyor. Türkiye'nin gerçekten güçlü bir ülke olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Şarii, "Ey Erdoğan şunu bilmeni isterim. Vallahi tüm insanlar ve cinler toplanıp sana zarar vermek isteseler, Allah'ın izni olmadan sana zarar veremeyecekler." dedi.

"Erdoğan tüm Müslümanların lideridir"

Konuşmasının sonunda Türkiye'ye ve Erdoğan'a dua eden Şarii, "Şu an tüm Müslümanlar Türkiye'ye destek verip dua etmeli. Erdoğan tüm Müslümanların umududur, lideridir. O Hadimü'l-Haremeyn'dir. (İki kutsal camiinin hizmetkarı)" dedi.

 

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