  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'in Taiz kentinde İsrail-BAE anlaşması protesto edildi
Aktüel

Yemen'in Taiz kentinde İsrail-BAE anlaşması protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:27:29 -
Yemen'in Taiz kentinde İsrail-BAE anlaşması protesto edildi

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı gösteri düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Taiz vilayetinin merkezinde Filistin'e Halk Desteği Heyeti platformunun çağrısıyla cuma namazı sonrasında toplanan Yemenliler, İsrail-BAE anlaşmasını protesto etti.

Gösteride, Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa fotoğrafları taşıyan Yemenliler, "Siyonist yapıyla normalleşmeye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Yemenliler, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'a yönelik "Bin Zayed kendi başına normalleş, Aksa'nın askerleri senin mezarını kazıyor." diyerek BAE yönetimini protesto etti.

Filistin'e destek sloganları atan Yemenliler, "Korkaklara rağmen yaşasın Aksa" ve "Normalleşme beni ilgilendirmez. Ben Yemenli ve Filistinliyim" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Filistin'e Halk Desteği Heyeti platformunun açıklamasında ise "Yemen halkı, Arap ve İslam dünyasıyla normalleşmeyi tamamen reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’
Gündem

Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’

Libya’daki durumu değerlendiren Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı