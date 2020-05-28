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Yemen'in Sokotra Adası açıklarında kaybolan 20 kişinin yer aldığı tekne bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:22:18 -
Yemen'in Sokotra Adası açıklarında kaybolan 20 kişinin yer aldığı tekne bulundu

SOKOTRA (AA) - Yemen makamları, ülkenin doğusundaki Sokotra Adası açıklarında 10 gün önce kaybolan, mürettebatla birlikte 20 kişinin yer aldığı teknenin bulunduğunu belirtti.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Hadramevt'ten Sokotra'ya dönerken 10 gün önce kaybolan 20 kişinin yer aldığı teknenin denizde bulunduğunu ifade etti.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Selim Kefayin ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Mahrus, edindikleri bilgilere göre; bulunan kişilerin sağlıklarının yerinde olduğunu ve şu anda Mehra ilinde dönüş yolunda olduklarını aktardı.

Yemen makamları, 19 Mayıs'ta Hint Okyanusu'nda Sokotra Adası açıklarında 20 kişinin yer aldığı tekneyle temasın kesildiğini açıklamıştı.

Sokotra Adası sakinleri, uçak seferlerinin düzensiz olması ya da yüksek bilet fiyatları gibi nedenlerden dolayı ülkenin diğer bölgelerine ulaşımı deniz yoluyla sağlıyor.

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