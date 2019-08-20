0553 313 94 23

"Yemen'in parçalanma riski artıyor" uyarısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths: - "Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok"

20 Ağustos 2019 Salı 20:59
"Yemen'in parçalanma riski artıyor" uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de devam eden çatışmaların sahadaki durumu hızla değiştirdiği ve ülkenin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Griffiths, Sana, Taiz, Al-Jawf, Al-Bayda, Hajjah ve Al-Dali'de çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Verilen taahhütlere rağmen Sana Havalimanı'nın halen açılmadığını, Hudeyde Anlaşması'nın yeterince hızlı uygulanamadığını, Taiz konusunda varılan anlaşma ve esir değişimine dair somut adımlar atılamadığını vurgulayan Griffiths, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil alt yapıyı kasten hedef alan saldırılarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini de kınadı.

Griffiths, Yemen'in sosyal yapısının zarar gördüğüne, şiddetin ve çatışmaların ülkenin güneyindeki diğer vilayetlere sıçrayabileceğine ve sahadaki durumun hızla değiştiğine dikkati çekerek, ''Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok.'' dedi.

BM Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller ise Aden'de hükümet güçleri ve Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arasındaki çatışmalarda en az 300 sivilin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:59
  1. BM
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı, Galatasaray ve Beşiktaş kayıp
    1. Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı,..
    2. GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını
    3. Kamboçya Başbakanı'ndan muhalif lidere..
    4. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    5. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    6. Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2..
    7. Sri Lanka hükümetinden ordudaki..
    8. "Yemen'in parçalanma riski artıyor"..
    9. Lavrov'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü
    11. Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı..
    12. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı..
    13. G7 Zirvesi'nde 13 bin 200 polis ve..
    14. MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya..
    15. Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları..
    16. Tıraş köpüğünü ev temizliğinde..
    17. İtalya'da hükümet krizi
    18. Başakşehir’de Mahmut Tekdemir ile 5,..
    19. İtalya Başbakanı Conte: “Salvini kendi..
    20. CHP’de iptal edilen kongre partilileri..
    21. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    22. GÜNCELLEME - Balıkesir'de torun dedesi..
    23. Ağrı’da terör propagandasına 9 kişi..
    24. Başakşehir, Mahmut ve Mert ile..
    25. BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat..
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol..
    27. Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
    28. Ankara'da otobüs kazası: 8 kişi yaralı
    29. Trabzonspor Atina'da
    30. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz