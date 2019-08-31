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Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Yemen'in güneyindeki Aden ve Ebyen'deki tutuklama ve tasfiyelerin iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulundu- Gözlemevi, uluslararası camianın Aden'deki çatışmaları görmezden gelmesinin çatışan tarafları, savaş suçu sayılabilecek düzeyde korkunç insan hakkı ihlalleri işlemeye ittiğini ifade etti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:29
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı

ADEN (AA) - Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Yemen'in güneyindeki Aden ve Ebyen kentlerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerinin gerçekleştirdiği tutuklama ve tasfiyelerin iç savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizam Emni güçlerinin, Aden ve Ebyen kentlerinde hükümet güçleriyle girdiği çatışmalar sırasında çok sayıda eve baskın düzenleyerek 400 kişiyi tutukladığı ve tasfiyeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Baskın ve tutuklamalardaki artıştan endişe duyulduğunu belirten Gözlemevi, bu eylemlerin ülkenin güneyinde iç savaş çıkmasına ve zaten kötü olan insani durumun daha da kötüleşmesine neden olacağı uyarısı yaptı.

Açıklamada, Aden ve Ebyen'deki silahlı çatışma ve şiddet eylemlerinin; siyasi ve askeri çıkarların, Yemen halkının güvenlik ve istikrarının ötesine geçtiğini gösterdiği kaydedildi.

Uluslararası camianın Yemen'de 5 yıldır devam eden savaşı ve Aden'deki çatışmaları görmezden gelmesinin çatışan tarafları, savaş suçu sayılabilecek düzeyde korkunç insan hakkı ihlalleri işlemeye ittiğinin vurgulandığı açıklamada, tüm ülkelere Yemen'deki taraflara silah satışını durdurma çağrısı yapıldı.

Dün, Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'ye ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:29
  1. Aden
  2. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi
  3. BAE
  4. Yemen

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