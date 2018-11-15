Yemene içmene dikkat edeceksin!



Soyanın prostat kanserini önleyici etkisi olduğu için yaşlılara soya ve yan ürünleri tavsiye edilmektedir. Kurubaklagiller ve işlenmemiş (tam) tahıllardan zengin beslenme tarzı, bu dönemde çok daha fazla önem kazanmaktadır.

Ayrıca esmer ekmek, sebze, zeytinyağı tavsiye edilmektedir.

Bu dönemde Nasıl Egzersiz Yapılmalıdır?

Yaşlı erkeklere haftanın beş günü 30'ar dakika hafif egzersiz önerilmektedir. Yüzme, yürüme, bisiklet gibi kardiyovasküler tarzda sporlardır. Bu dönemde kemik yoğunluğu azalmaktadır. Önlemek için hafif de olsa mesela yarım litrelik su şişeleriyle ağırlık çalışmak yararlıdır.

DİĞER TAKVİYELER

Antioksidan ve vitamin takviyesi prostat hastalıkları için önemlidir. Selenyum ve C vitamini tavsiye edilmektedir.



Bunun yanında kalsiyum kullanımı gerekir. Sebze ve meyve ile düzenli beslenen biri vitaminlerini tam olarak alabilir.



Erkeklerin bu süreçteki beslenme programları düzenlenirken, oluşabilecek şişmanlığı, birtakım hastalıkları ve osteoporozu önleyici olmalıdır.

PEKİ NASIL?

1. Ana öğünlerde besin çeşitliliğine önem vermek gerekir. Süt ve süt ürünleri, et ve türevleri, ekmek - tahıl grubu besinler, sebze - meyveler gibi..

2. Süt ve süt ürünlerinden günde 3 - 4 porsiyon tüketilmelidir.



Bir porsiyon süt grubu; 1 su bardağı süt veya yoğurdu tanımlamaktadır. Bu gruptaki besinlerin yarım yağlı veya yağsız hali çok daha sağlıklı olmaktadır.

3. Bitkisel sıvı yağların kullanılması son derece önemlidir. Özellikle soya yağı ve zeytinyağı birlikte düşünülebilir. Kanola yağı, fındık yağı veya bitkisel karışım yağlar da tercih edilebilir.

4. Çiğ sebzelerde, yağlı tohumlarda (fındık, yerfıstığı, badem ve cevizde), soya ve ürünlerinde bulunan, kronik hastalıklardan koruyucu etkileri olduğu düşünülen fitokimyasalların beslenmede yer alması uygun görülmektedir.

5. Osteoporoz ve kalp - damar hastalıklarından koruyucu etkilerinden ötürü omega-3 adı verilen yağ asitlerinden zengin besinlerin de diyette yer almasına özen gösterilmelidir. Haftada 2-3 kere balık tüketimi, koyu yeşil yapraklı sebzelere diyette sıklıkla yer verilmesi, yağlı tohumların (fındık, yerfıstığı, badem ve ceviz) ölçülü olarak -günde 1 avuç- tüketilmesi iyi olur.

6. Şeker ve şekerli besinlerden olabildiğince kaçınılmalı, besinlerin; meyvelerin kendi yapısındaki şekerle yetinilmelidir.

7. Posalı yani lifli besinlerin tüketimi mutlaka artırılmalıdır. Kurubaklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek, kuru bakla, kuru börülce, soya fasulyesi), kepekli tahıllar (esmer ekmek, bulgur ve kepekli pirinç / makarna / erişte / un), sebze ve meyveler posalıdır. İyi bir şekilde yıkandıktan sonra, soyulmadan yenilebilen sebze ve meyvelerin kabukları ile tüketilmesinde yarar vardır.

8. Yemekler ve ekmeklerdeki tuz yeterlidir. Sofraya tuzluk getirilmemeli, yemeğin tadına bakmadan tuz eklenmemelidir.

9. Alkolün haram olduğunu hâlâ idrak edememiş biriyseniz bari onun bazı vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz yönde etkilemekle birlikte kemik oluşum hücrelerini harap ettiğini ve kalsiyum emilimini bozduğunu bilmelisiniz. Ayrıca gerek alkol gerekse yanında yenilen mezeler şişmanlık için zemin hazırlar.

10. Sigara içilmemelidir. Kalp - damar hastalıkları ve birçok sağlık sorunu riskini artıracağı gibi, D vitamininin aktif şekline dönüşümünü azaltır. Aynı zamanda vücudun C vitaminine olan ihtiyacını da artırır.

11. Günde 14 bardak su içilmelidir. Çay, kahve, kola gibi içecekler kafein içerdikleri için pek fazla tercih edilmemeleri gerekmektedir.

12. Egzersiz için mutlaka zaman ayrılmalıdır. En azından güç yettiğince yürünmelidir. Sabah gün doğmadan ezanla birlikte kalkıp en yakından başlayıp hergün biraz daha ötedeki camide sabah namazını kılmaya gitmek, beden sağlığınıza büyük katkıda bulunacaktır.

13. Günde 20 dakika kadar direkt olarak güneş ışığından yararlanmak da kemikleriniz için gerekir.

Bu tavsiyeler 50'li yaşlara gelen erkekler için de geçerli..