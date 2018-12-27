0553 313 94 23

'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var'

New York Times, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığının iddialarının aksine, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu yazdı.

27 Aralık 2018 Perşembe 07:09
'Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var'

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu ve Suudilerin ABD'nin doğru hedef konusunda verdiği tavsiyeleri görmezden geldiğini yazdı.

NYT'nin, 10 eski ve hala görevde olan ABD'li yetkiliye dayanarak, "Suudilere silah satışı, Yemen'deki katliamda Amerikan parmak izlerini bıraktı" başlıklı özel haber yayımladı.

Haberde, "4 bin 600’den fazla sivilin ölmesine yol açan hatalı hava saldırılarının yaşandığı Yemen’deki tüm hava savaşında Amerika'nın parmak izleri var.” ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki iç savaş kapsamında düğünlere, camilere ve cenaze törenlerine yapılan hava saldırılarında Amerikan yapımı bombaların kullanıldığına dair bilgileri olmadığını öne sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ancak eski bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşın ilk günlerinden bu yana buradaki her hava saldırısı hakkındaki kayda erişimi olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Haberde, ABD'nin Suudilere sivillerin nasıl korunacağına dair tavsiye verme çabalarının da başarısız olduğu ve Suudilerin ABD'nin yanlış hava saldırılarını araştırmaya yönelik girişimini de örtbas ettiği ve birçok saldırılmaması gereken yerlerin listesini görmezden geldiği vurgulandı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen eski Dışişleri yetkilisi Tom Malinowski, "En sonunda Suudilerin bizi dinlemeye istekli olmadıkları sonucuna vardık. Suudilere vurmamaları gereken hedeflerin kesin koordinatları verildi ama onlar vurmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Haberde, tüm bunlara rağmen Amerikan ordusunun Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına yakıt, eğitim ve mühimmat vermeye devam ettiğine işaret edildi.

Kasım ayı en çok kaybın verildiği ay

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından, Yemen'deki iç savaşa ABD desteğinin yeniden mercek altına alındığının vurgulandığı haberde, bu olayın üzerine ABD'nin Yemen'deki Suudi savaş uçaklarına yakıt desteğini durdurduğunu ve Suudi Arabistan'a tüm desteğin durdurulması için ABD Senatosunda adımlar atıldığı anımsatıldı.

Öte yandan tüm bu gelişmelere rağmen, 2016'nın ocak ayından bu yana bölgede gözlem yapan Silahlı Çatışma Konumu ve Olayları Veri Projesi adlı grubun kasım ayının en çok can kaybının yaşandığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Grubun raporuna göre, 80'i hava saldırılarında hayatını kaybeden siviller olmak üzere 3 bin 58 kişinin iç savaşta hayatını kaybettiği vurgulandı.

"Yemen'deki iç savaş Suudiler için stratejik bir felaket

Haberde görüşlerine yer verilen Georgetown Üniversitesinden Prof. Daniel L. Byman, "Yemen'deki iç savaş Suudiler için stratejik bir felaket oldu. Yapılan hava saldırılarında Husilerin yenildiğine dair bir belirti yok. ABD, gücünü Yemen'de barış ve istikrarın desteklenmesi için kullanmalı. ABD müttefiklerini kendilerinden korumalıdır." yorumunda bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:06
  1. ABD
  2. New York Times
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    YEMEN'de 4 senedir suren katliamlar ve sivil halkin icine dustugu vahim ve acikli durum, artik gizlenemeyecek hale gelince, ABD'liler simdi "suret-i hak'tan" gorunmeye ve bu islerin vebalinden siyrilmaya calisiyorlar. Bu aciklamalar, her zamanki riyakarliklarinin yeni bir orneginden baska birsey degil.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Halka karşı erleri kullanmışlar
  1. Halka karşı erleri kullanmışlar
  2. AGD: Asım'ın nesli olarak izindeyiz
  3. PKK sevici Sevim Dağdelen fena tutuştu
  4. 'Yemen'deki katliamda Amerika'nın..
  5. Kar ve tipi nedeniyle 40 yol ulaşıma..
  6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  7. Meteorolojiden kritik uyarılar! Kar,..
  8. İsrail kendini feshetti
  9. Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi
  10. Fransa'da 43 bin kişi işsiz kaldı
  11. CERN'de Bizans oyunları! Türkiye’nin..
  12. Mısır'da Biltaci'nin 'gülümsemesine' 2..
  13. 'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı!..
  14. YSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
  15. Yerel seçimlerle ilgili 3 yeni karar..
  16. Alman medyası liste yaptı... Küstah..
  17. Ölmek üzere olan mültecilere jandarma..
  18. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
  19. Gerilim tırmanıyor... İsrail'e karşı..
  20. Milyonları ilgilendiriyor: Ve kabul..
Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

Günün Karikatürü

27 Aralık 2018
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu