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Aktüel

Yemen'deki Husilerden "Koalisyon güçlerinin hava saldırısında 9 sivil öldü" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:51:59 -
Yemen'deki Husilerden "Koalisyon güçlerinin hava saldırısında 9 sivil öldü" açıklaması

CEVF (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetine düzenlediği hava saldırısında 9 sivilin öldüğünü, 7 sivilin yaralandığı açıkladı.

Husilere ait internet sitesinde yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Cevf'e bağlı El-Hazm ilçesinde sivillere ait evleri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 2'si kadın 9 sivilin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralananların 5'inin çocuk, 2'sinin ise kadın olduğu aktarıldı.

Koalisyon güçlerinden ise suçlamalara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cevf vilayetinde Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında haftalardır çatışmalar yaşanıyor.

Husiler mart başında Cevf iline bağlı El-Hazm ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet güçleri de haziranda yaptıkları açıklamada, stratejik bir ilerleme kaydettiklerini, El-Hazm ilçesini kuşattıklarını bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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