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Aktüel Yemen'deki BAE destekli isyancı askerler geri adım attı
Aktüel

Yemen'deki BAE destekli isyancı askerler geri adım attı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:17:48 -
Yemen'deki BAE destekli isyancı askerler geri adım attı

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentindeki bir grup isyancı askerin, 35. Zırhlı Tugay karargahını, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yeni atadığı komutana teslim etmeyi kabul ettiği bildirildi.

İsmini açıklamak istemeyen askeri bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Ordusunun dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli isyancı askerlere karşı operasyon başlatıldığını duyurmasının ardından, bugün bazı ara bulucuların, isyancı askerleri 35. Zırhlı Tugayı yeni komutana teslim etmeye ikna ettiğini söyledi.

Yetkili, isyancı askerlerin, 35. Zırhlı Tugay karargahını, Komutan Tuğgeneral Abdurrahman eş-Şemsani'ye ilerleyen saatlerde teslim edeceğini kaydetti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BAE'ye yakınlığıyla bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine, 10 Temmuz'da Abdurrahman eş-Şemsani'yi atamıştı.

Hadi'nin bu kararına karşı çıkan BAE destekli isyancı askerler, karargahları teslim etmeyi reddetmişti.



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