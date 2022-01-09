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Dünya Yemen'deki Atak Havalimanı'na 6 yıl sonra ilk uçak indi
Dünya

Yemen'deki Atak Havalimanı'na 6 yıl sonra ilk uçak indi

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve kentinde bulunan Atak Havalimanı'na 6 yıl aradan sonra ilk kargo uçağı indi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 05:06:00 - 2022-01-09 05:23:40
Yemen'deki Atak Havalimanı'na 6 yıl sonra ilk uçak indi

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve kentinde bulunan Atak Havalimanı Genel Müdürü Salim Hamid Lemles, Husilerin Atak bölgesini kontrol altına aldığı sırada havalimanının yağma ve yıkıma maruz kaldığını, cihazların bozulduğunu söyledi.

Havalimanındaki bazı teknik sorunların yakın zamanda düzeltildiğine işaret eden Lemles, "Atak Havalimanı, uçuşların durdurulmasından 6 yıl sonra ilk kez bugün bir kargo uçağını kabul etti." dedi.

Böyle büyük bir uçağın iniş yapmasının havalimanının en azından şimdilik yardım uçuşlarını kabul edebileceğini gösterdiğini kaydeden Lemles, uçağın savaştan etkilenenler için yardım malzemeleri taşıdığını söyledi.

Yemen'de çatışmalar

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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