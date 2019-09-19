Yemen'de yolcu otobüsüne saldırı açıklaması 5 ölü, 20 yaralı Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Hadramevt ilinde bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Sağlık ve askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinin El-Abr ilçesinde yola döşenen patlayıcı, sivil yolcu taşıyan bir otobüsün geçtiği esnada patladı.



Saldırıda, 5 kişi öldü, 5'i ağır 20 kişi yaralandı.



Askeri kaynaklar, saldırıyla Yemen ordusu devriyelerinin hedef alınmak istendiğini aktardı.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Hadramevt kentinde, Yemengüvenlik güçleri zaman zaman terör örgütü DEAŞ ile El-Kaide tarafından düzenlenen saldırılara maruz kalıyor.



Kaynak : AA

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