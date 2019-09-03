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"Yemen'de taraflar savaş suçu işliyor"

BM, Yemen'de Suudi Arabistan, BAE, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi

03 Eylül 2019 Salı 14:21
"Yemen'de taraflar savaş suçu işliyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Husiler'in uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve tarafların muhtemelen savaş suçu işlediğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2017 sonunda Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurduğu 3 kişilik heyetin ikinci raporu açıklandı.

Raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon olmak üzere tarafların "muhtemelen savaş suçu işlediği" ve "uluslararası hukukun" ihlal edildiğinin altı çizildi.

Geçen yıl yayımlanan rapordaki benzer bulgulara yer verilen raporda, ayrıca, savaşan taraflara silah satan ülkelerin de Yemen'de yaşanan insanlık dramı ve hak ihlallerinden sorumlu olduğu vurgulandı.

Heyetin raporunda, savaşan tarafların, son 5 yılda hava saldırıları, ayrım gözetmeyen bombardımanlar, keskin nişancılar, mayınlar, keyfi cinayet ve gözaltılar, işkence, cinsel şiddet ve insani yardımların engellenmesi suretiyle "muhtemel savaş suçları işlendiği" vurgulandı.

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Husiler'in uluslararası insancıl hukuku ve insan hakları hukukunu ihlal ettiği tekrarlanan raporda, tarafların hesap verme mekanizmasının olmamasından dolayı bu tür ihlalleri sürdürdüğüne dikkat çekildi.

- Acil ateşkes çağrısı

Raporda, Yemen’in iç savaşın tüm taraflarının tecavüz, cinsel saldırı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete başvurduğuna işaret edilirken, BAE'nin desteklediği milislerin de bu tür suçların içinde yer aldığı bilgisine yer verildi.

Uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde sivillere yönelik işlenen tüm şiddetin durdurulması için acilen Yemen'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunulan raporda, tüm taraflardan, sivilleri korumaları ve kurbanlar için adaleti sağlamaları istendi.

Raporda ayrıca, hükümet, Suudi Arabistan ve BAE'den ve Husiler'den uluslararası suç işlediğinden şüphe duyulan kişilerin "gizli bir listesinin" BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine sunulacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve BAE, BM Yemen heyetinin geçen yıl yayımladığı rapora büyük tepki göstermişti.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:21
  1. BM
  2. rapor
  3. Savaş Suçu
  4. Yemen

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